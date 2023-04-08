СМИ: В Украине погиб еще один белорусский доброволец 1 8.04.2023, 12:26

Это уже как минимум 21-й герой.

Боец одного из белорусских соединений, защищающих Украину от России, отдал жизнь в бою, сообщает «Наша Ніва».

Обстоятельства смерти и личность бойца редакция издания обещает назвать позже.

Это уже как минимум 21-й белорус, который погиб, защищая Украину.

Недавно сообщалось о смерти Эдуарда Лобова и Евгения Логинова.

Белорусы — одна из наибольших среди всех других иностранцев-добровольцев группа, которая воюет против путинского и лукашенковского режимов в Украине.

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