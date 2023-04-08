СМИ: В Украине погиб еще один белорусский доброволец

СМИ: В Украине погиб еще один белорусский доброволец1
- 8.04.2023, 12:26
Это уже как минимум 21-й герой.
Боец одного из белорусских соединений, защищающих Украину от России, отдал жизнь в бою, сообщает «Наша Ніва».
Обстоятельства смерти и личность бойца редакция издания обещает назвать позже.
Это уже как минимум 21-й белорус, который погиб, защищая Украину.
Недавно сообщалось о смерти Эдуарда Лобова и Евгения Логинова.
Белорусы — одна из наибольших среди всех других иностранцев-добровольцев группа, которая воюет против путинского и лукашенковского режимов в Украине.