Украинский банкир пообещал $500 тысяч за посадку дрона на Красной площади 1 9.04.2023, 9:25

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БПЛА нужно будет посадить в Москве 9 мая.

20 миллионов гривен ($547 тысяч — прим.) получит украинский производитель БПЛА, беспилотник которого долетит и приземлится на Красной площади в Москве во время парада 9 мая.

Такую премию объявил соучредитель «Монобанка» и производитель БПЛА «Довбуш Т10» Владимир Яценко в эфире Единого национального телемарафона. Каждый желающий может приобщиться и увеличить сумму – подробности со ссылкой на банку он также опубликовал на своей странице в «Фейсбуке».

«9 мая – это очень хороший момент. Потому что, как я прочитал, путин планирует парад на Красной площади, и там будет очень много военных. То есть это будут, как они говорят, «законные военные цели». Поэтому призываю всех, кто имеет отношение к производству БПЛА, — давайте ему создадим «праздник». Так что я официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА, чей самолет, конечно, с помощью военных, долетит и приземлится на красной площади в Москве 9 мая. Сумма премии составляет сейчас 20 000 000 гривен. Надеюсь, что эта сумма будет справедливо разделена между производителем и военными операторами, которые удачно выполнят задачи, и будет направлена на усовершенствование БПЛА. Чтобы не было недоразумений, на крыльях должен быть украинский лозунг, например, «Слава Украине», «Героям Слава» и т.д. Кстати, наш «Довбуш» будет лететь вне конкурса, чтобы это не выглядело как игра в собственные ворота. То есть, сам себе я премию выплачивать не буду. Я открыл банку, в ней уже есть 20 миллионов гривен от меня. Если кто-то из неравнодушных пожелает приобщиться, я увеличил ее размер до 40 млн грн», - заявил Владимир Яценко.

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