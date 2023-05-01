В Брянской области РФ партизаны пустили под откос поезд с нефтепродуктами 9 1.05.2023, 11:31

11,040

Начался пожар.

В Брянской области с рельс сошел поезд. Предварительно, это произошло из-за подрыва железной дороги партизанами.

По данным российского Telegram-канала BAZA, на перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный состав с 60 вагонами, груженый нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельс из-за повреждения полотна. Предварительно, незадолго до схода поезда произошел подрыв железной дороги.

По нашей информации, 7-8 вагонов в данный момент лежат на боку. Произошел пожар. На месте находятся экстренные службы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».