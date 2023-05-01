Украинских военных в Великобритании учат вести боевые действия в лесистой местности

Украинских военных в Великобритании учат вести боевые действия в лесистой местности2
- 1.05.2023, 15:57
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Обучение проводят норвежские инструкторы.
Инструкторы Норвежской национальной гвардии Heimevernet в составе норвежской миссии по обучению украинских военных в Великобритании по программе базовой общевойсковой подготовки проводят занятия по ведению боевых действий в лесной местности.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий Вооруженных Сил Украины, чтобы военнослужащие могли овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты Украины.
«Под руководством инструкторов Вооруженных Сил Королевства Норвегия, новобранцы Вооруженных Сил Украины стали более подготовлеными к боевым условиям», - подчеркнули в Генштабе.
Военнослужащие Норвежской национальной гвардии принимают участие вместе с учебными командами стран-партнеров в программе подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании.