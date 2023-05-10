Парад «скорых»: состояние Лукашенко ухудшилось 20 10.05.2023, 8:10

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Приближается сезон «гонок на лафетах»?

Одна из ключевых тем, которую сегодня обсуждают в Беларуси, — резкое ухудшение состояния здоровья Лукашенко.

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти.

«Лукашенко подошел к Путину и, судя по мимике и жестам, о чем-то его попросил, Путин уточнил у него, показав рукой вперед, а затем дал знак своим охранникам. После этого Лукашенко пропал из кадра. А затем появился на заднем плане - охранник подвел его к электромобилю службы безопасности», - сообщило «Зеркало», ссылаясь на телетрансляцию парада на Красной площади.

После этого правитель Беларуси прибыл на электромобиле в Александровский сад, находящийся непосредственно возле Кремля.

На это обстоятельство обратили внимание журналисты РИА «Новости», сообщившие, что Лукашенко «доехал до Александровского сада с ветерком».

К тому же в Москве у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Потребовался транспорт, чтобы дойти

На параде Победы в Москве утром 9 мая произошел небольшой казус. Президент России Владимир Путин повел своих гостей — на параде было семь лидеров стран СНГ — возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата за углом от Кремля. Но Александр Лукашенко не смог идти небольшую дистанцию пешком, как все остальные. Это было видно на кадрах трансляции.

Расстояние от трибун у мавзолея, где политики смотрели парад, до ворот Александровского сада, которое Лукашенко не смог преодолеть пешком, составляет чуть более 300 метров.

Ткань на руке, которая похожа на бинт

Во время парада в Москве Reuters сделало снимок, как Александр Лукашенко сидит на трибуне. На правой руке под манжетой куртки на запястье видна ткань, которая похожа на эластичный бинт.

Российские СМИ также крупным планом показали, что Лукашенко сидел с перебинтованной рукой. Возможно, там остался катетер после капельниц.

Спешное возвращение в Минск и отсутствие традиционной речи на 9 Мая

Александр Лукашенко в районе 19.00 посетил торжественную церемонию возложения цветов и венков к монументу Победы в Минске. На церемонию он прибыл вместе с тремя своими сыновьями. При этом диктатор не выступил с речью перед собравшимися, как в предыдущие годы. На церемонии произнес речь глава Минобороны Виктор Хренин.

От кортежа, который подъехал к площади, Александр Лукашенко едва шел самостоятельно. По крайней мере, в те моменты, когда его показывала телевизионная камера во время прямого эфира.

Российские СМИ обратили внимание на спешный отъезд Александр Лукашенко из Москвы. «Лукашенко спешно вернулся в Беларусь сразу после парада. Он отказался от участия в неформальном завтраке с президентом РФ Владимиром Путиным и главами еще шести стран СНГ, которые приняли приглашение посетить Москву 9 мая», — сообщает «Московский комсомолец». Внимание на это обратил также «РБК».

Политолог Александр Фридман написал в своем телеграм-канале касательно того, что Лукашенко не выступил с речью:

«Два вывода от 9 мая 2023 года:

1) Современная медицина могущественна, но не всесильна: Лукашенко принял участие в церемонии возложения цветов, но не произнес ни слова.

2) Сложно поверить, но и в Беларуси может быть главный праздник, на котором не слышен голос Лукашенко».

Между тем белорусский политолог Дмитрий Болкунец сообщил, что в аэропорт Лукашенко приехал в сопровождении машины скорой помощи. Вечером в Минске он должен был произнести речь на площади Победы, но впервые за 29 лет не смог выступить 9 мая, за него доклад зачитал министр обороны, пишет далее Болкунец.

«Сообщают, что фоне внезапной болезни у Лукашенко вновь возникли проблемы с сердцем. Несколько лет назад он перенес на ногах инфаркт», - отмечает он.

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