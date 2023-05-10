«Беларуская выведка»: Стал известен диагноз Лукашенко 32 10.05.2023, 12:00

25,460

Инфекция дала серьезные осложнения на сердце.

В связи в резким ухудшением состояния здоровья Лукашенко телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщает, что диктатор недавно переходил на ногах гибридный вирус грипп Б и бессимптомный Covid.

«На фоне ухудшения здоровья Совбез задействовал предусмотренный для таких случаев особый режим «крепость».

Лукашенко «большой актер». Сначала он решил оказаться от предложения приехать на парад в Москву под видом болезни, о чем проинформировали Кремль. Но в последнюю минуту понял, что поехать необходимо и полетел.

Действительно перенесенный вирус дал осложнение на сердце. Нам стал известен диагноз: инфекционно-аллергический миокардит на фоне перенесенной вирусной инфекции. Диагноз был поставлен по незначительным изменениям на Эхо кардиограмме и наличии С-белка в крови и других измененных параметрах крови. Назначено лечение и постельный режим», — пишет «Беларуская выведка».

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко внезапно стало плохо на параде 9 мая в Москве. Диктатор добирался на транспорте до места возложения венков, хотя лидеры других стран шли пешком.

За этим последовал спешный отъезд Лукашенко из Москвы. Диктатор отказался от участия в неформальном завтраке с президентом РФ Владимиром Путиным и главами еще шести стран СНГ, которые приняли приглашение посетить Москву 9 мая.

Вечером 9 мая больного Лукашенко привезли на церемонию возложения венков в Минске, но речь произнести он не смог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».