Врач: Дед Лукашенко совсем плох 3 10.05.2023, 13:14

3,686

Специалист проанализировал состояние диктатора.

Одна из главных тем, которую сегодня обсуждают в Беларуси, — резкое ухудшение состояния здоровья Лукашенко.

Сайт Charter97.org спросил врача-травматолога Алексея Носова, работающего в Валенсии, что может происходить с диктатором, судя по внешним признакам.

— Старость. Когда человек очень сильно молодится и не соблюдает, скажем так, возрастной режим без должных тренировок, то он усугубляет свое здоровье. Я это к тому, что Лукашенко и на коньки горазд был вставать, в хоккей играть и так далее. Мало того, от COVID-19 же еще никто не спасался. Ходят слухи, но нет подтвержденных данных, что какая-то инфекция есть у него.

Плюс у Лукашенко полностью разломан опорно-двигательный аппарат. Судя по походке, ему не дает покоя коленный сустав. Еще включился и тазобедренный, судя по тому, как он подтаскивает ногу. Скорее всего, с позвоночником есть вопросы, исходя из того, как он встает и садится. В данном случае можно только предполагать, но это более-менее объективно.

По поводу внутренних болезней и отклонений сложно сказать, но дед совсем плох. Лукашенко не понимает, что ему давно пора на пенсию. Если хочет умереть на трибуне, то это его проблемы.

— Вчера он перенес и парад, и перелет, и вечером вышел на возложение цветов. Не добавляет ему это здоровья.

— Пусть еще куда-нибудь съездит. Если надо, я его сам куда-нибудь приглашу, чтобы он еще полетел, сбегал, сходил. Мне очень нравится все, что с ним происходит. Если вы понимаете, о чем я.

— Несколько дней назад пресс-служба Лукашенко опубликовала видео, на котором диктатор едва разговаривает. Можно предположить, что это ковид?

— У меня нет знакомых в его врачебном окружении, но через вторые-третьи руки можно что-то узнать. На уровне слухов говорят, что у него был ковид. Осложнение есть, но это, повторюсь, непроверенная информация.

— Зачем пресс-служба публикует видео, где Лукашенко неважно выглядит? Специально демонстрируют, что он так плох?

— Думаю, что это Лукашенко таким образом поддерживает инфоповестку. Психология этого человека осталась на уровне песочницы детского сада. Ему надо показывать, что он есть, что-то может, делает. Лукашенко считает личным оскорблением для себя, если его уличают в какой-то немощности.

Думаю, что он считает, что должен жить вечно. У него свой мир. Очень сложно прогнозировать поведение такого человека, с одной стороны, а с другой — очень просто, исходя из его поведенческих реакций. В общем, это не его пресс-служба, а он сам инициирует эту инфоповестку.

— Кремль высмеял Лукашенко, опубликовав видео, где он просит, чтобы его подвезли, подписав, что он «прокатился с ветерком». Зачем власти РФ показывают, что белорусский диктатор слаб?

— Есть еще один момент, о котором я думал. Он же хитрый жук, на самом деле. Лукашенко может показать свою слабость в каком-то определенном моменте, играя по каким-то определенным правилам. Объясню, к примеру, на него давят, чтобы он открыл второй фронт против Украины. А он, ссылаясь на свое здоровье, может играть на этом, манипулировать. Если он, допустим, появится через какое-то время бодренький и веселенький, значит мы будем понимать, зачем ему сейчас эти кадры.

Он очень хитрый. Не зря его «флюгером» называют.

— Что скажете о повязке на его руке?

— Как травматолог сразу скажу, что это не может быть иммобилизация ни кисти, ни большого пальца руки. Или этим занимался никудышний травматолог, или непонятная трактовка. Дело в том, что это не может быть никакой травматизм. Это, скорее всего, перекрытие шрамов или катетеров.

Если это действительно болезнь, а не политическая игра, то лучше бы ему все-таки ограничить нагрузку. Скорее всего, проблемы с опорно-двигательным аппаратом есть 100 процентов, поэтому лучшее лечение в данном случае — покой, физиопроцедуры. По крайней мере, не перемещаться много на своих двоих, потому что это не прибавляет здоровья.

— Почему вчера он не смог выдавить из себя пары слов на возложении цветов?

— Плох человек. Сказывается здоровье. Ему достаточно много лет. Мало того, повторюсь, он не соблюдает возрастной режим. Хоккей — игра не для стариков. Я сам когда-то играл в хоккей, знаю о чем говорю. Это первое.

Второе — нервное истощение. Естественно, что не все болезни от нервов, но большинство — из-за истощения нервной системы. Ведь именно за счет ее осуществляется регуляция основных систем деятельности организма. Соответсвенно, нервный стресс здоровья не добавляет.

Третье — возможно имеется осложнение хронического заболевания, которое просто не дает ему возможности сейчас нормально функционировать. Это мои домыслы. Если бы были результаты обследования, я бы сказал больше.

Скажу еще, что слухи про сахарный диабет — правда. У Лукашенко он есть, как и грыжа межпозвоночного диска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».