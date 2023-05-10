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На аэродроме «Мачулищи» заметили военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ

  • 10.05.2023, 13:42
  • 2,844
На аэродроме «Мачулищи» заметили военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ
иллюстративное фото

Ил-76 предназначен для перевозки войск и различных грузов.

Авиационная военная активность на территории Беларуси наблюдалась вчера, 9 мая, на аэродроме «Мачулищи». Об этом сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов Военно-воздушных сил Беларуси и Воздушно-космических сил РФ.

На аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-76605).

Отметим, что Ил-76 предназначен для десантирования воздушных десантов, перевозки войск, боевой техники (в том числе средних танков) с расчетами и вооружения, доставки войскам срочных грузов, а также транспортировки раненых и больных.

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