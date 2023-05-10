На аэродроме «Мачулищи» заметили военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ
- 10.05.2023, 13:42
- 2,844
Ил-76 предназначен для перевозки войск и различных грузов.
Авиационная военная активность на территории Беларуси наблюдалась вчера, 9 мая, на аэродроме «Мачулищи». Об этом сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов Военно-воздушных сил Беларуси и Воздушно-космических сил РФ.
На аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-76605).
Отметим, что Ил-76 предназначен для десантирования воздушных десантов, перевозки войск, боевой техники (в том числе средних танков) с расчетами и вооружения, доставки войскам срочных грузов, а также транспортировки раненых и больных.