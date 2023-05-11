Дмитрий Гордон: Мне кажется, Лукашенко отравили
- 11.05.2023, 5:01
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Украинский журналист заявил, что диктатор «скоро умрет».
Украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал нездоровый вид Александра Лукашенко на параде в Москве 9 мая. Он считает, что диктатора Беларуси могли отравить.
Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Ходорковский live».
«Следите за Лукашенко. Мне кажется, его отравили и он скоро умрет. Следите внимательно за ним», – сказал Гордон.
Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.