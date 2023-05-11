В Брянской и Белгородской областях РФ прогремели взрывы и начались бои
- 11.05.2023, 7:35
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Сообщается об атаках на райцентр недалеко от границы с Беларусью.
Вечером, 10 мая, в Брянской и Белгородской областях России раздались взрывы. Губернаторы обвиняют в атаках «украинские беспилотники».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернаторов Брянской и Белгородской областей.
Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотник атаковал административное здание в городе Стародуб недалеко от границе с Беларусью.
«Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», – заявил он.
А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два беспилотника сдетонировали над жилищным сектором Белгородского района.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены 2 жилых дома: выбиты окна, ограды и один автомобиль. Оперативные службы выехали на место», - написал он.
Через час он сообщил, что ПВО сбило над районом еще один беспилотник.
Кроме этого, в российских Telegram-каналах публикуют видео звуков боя, которые слышат в Шебекинском районе Белгородской области.