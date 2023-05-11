В Брянской и Белгородской областях РФ прогремели взрывы и начались бои 11.05.2023, 7:35

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Сообщается об атаках на райцентр недалеко от границы с Беларусью.

Вечером, 10 мая, в Брянской и Белгородской областях России раздались взрывы. Губернаторы обвиняют в атаках «украинские беспилотники».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернаторов Брянской и Белгородской областей.

Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотник атаковал административное здание в городе Стародуб недалеко от границе с Беларусью.

«Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», – заявил он.

А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два беспилотника сдетонировали над жилищным сектором Белгородского района.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены 2 жилых дома: выбиты окна, ограды и один автомобиль. Оперативные службы выехали на место», - написал он.

Через час он сообщил, что ПВО сбило над районом еще один беспилотник.

Кроме этого, в российских Telegram-каналах публикуют видео звуков боя, которые слышат в Шебекинском районе Белгородской области.

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