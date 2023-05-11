Военный эксперт: Лукашенко могли отравить 12 11.05.2023, 7:59

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На это указывают два обстоятельства.

Белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить российские спецслужбы.

Об этом «Фактам» заявил украинский военный эксперт Александр Мусиенко.

Он отметил, что Кремль уже неоднократно прибегал к такому способу устранения неугодных лиц, а частые встречи Лукашенко и Путина давали возможности для отравления белорусского диктатора.

— Мотив первый — нежелание Лукашенко отдавать приказ белорусским войскам о вторжении в Украину с целью оттягивания украинских сил и резервов на север к белорусской границе и предотвращения, противодействия контрнаступлению, — сообщил эксперт.

Второй мотив — Лукашенко пытался затеять самостоятельную игру с Китаем и во время визита в Пекин мог вести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином «через голову» России.

— Цель — получение определенных гарантий от Китая ради противовеса России, банально для сохранения власти и отсрочки поглощения Беларуси Россией, — предположил Мусиенко.

Эксперт не исключает, что у Лукашенко могут быть и просто проблемы со здоровьем.

Однако ослабленный диктатор — это шанс для белорусской оппозиции консолидировать усилия и взять власть в свои руки ради сохранения суверенности Беларуси.

Как сообщал сайт Charter97.org, 9 мая Лукашенко не смог на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

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