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Военный эксперт: Лукашенко могли отравить

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  • 11.05.2023, 7:59
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Военный эксперт: Лукашенко могли отравить

На это указывают два обстоятельства.

Белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить российские спецслужбы.

Об этом «Фактам» заявил украинский военный эксперт Александр Мусиенко.

Он отметил, что Кремль уже неоднократно прибегал к такому способу устранения неугодных лиц, а частые встречи Лукашенко и Путина давали возможности для отравления белорусского диктатора.

— Мотив первый — нежелание Лукашенко отдавать приказ белорусским войскам о вторжении в Украину с целью оттягивания украинских сил и резервов на север к белорусской границе и предотвращения, противодействия контрнаступлению, — сообщил эксперт.

Второй мотив — Лукашенко пытался затеять самостоятельную игру с Китаем и во время визита в Пекин мог вести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином «через голову» России.

— Цель — получение определенных гарантий от Китая ради противовеса России, банально для сохранения власти и отсрочки поглощения Беларуси Россией, — предположил Мусиенко.

Эксперт не исключает, что у Лукашенко могут быть и просто проблемы со здоровьем.

Однако ослабленный диктатор — это шанс для белорусской оппозиции консолидировать усилия и взять власть в свои руки ради сохранения суверенности Беларуси.

Как сообщал сайт Charter97.org, 9 мая Лукашенко не смог на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

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