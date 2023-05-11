Пионтковский озвучил прогноз о скорой смерти Лукашенко 6 11.05.2023, 8:20

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Андрей Пионтковский

Диктатор находится в «очень плохом» состоянии.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко выглядел очень плохо на параде в Москве. На самом деле, в гонке двух диктаторов, кто скорее умрет, Лукашенко может выиграть у своего российского коллеги.

Такое мнение «24 каналу» озвучил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. В сети, обсуждая состояние Лукашенко, говорят, что он не пошел на завтрак к Путину и еле ковылял.

Пионтковский рассказал, что Лукашенко и Путин – это тема вечная. Это тридцатилетняя тема, которая началась еще в отношениях Ельцина и Лукашенко. Не Путин первым начал выкручивать Лукашенко руки, заставляя стать секретарем минского обкома.

«Эта драма у них длится десятилетиями, и здесь трудно проследить за всеми поворотами в конкретный день», – отметил российский публицист.

Лукашенко было очень плохо

Лукашенко на параде действительно было очень плохо. Они все были очень невеселые. Лукашенко не мог дойти даже до памятника неизвестному солдату. Его подвезли на какой-то коляске, на какой-то машине.

«Все ждут, когда Путин умрет, но в этой гонке Лукашенко может его опередить, мне кажется», – отметил российский оппозиционный политик.

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко внезапно стало плохо на параде 9 мая в Москве. Диктатор добирался на транспорте до места возложения венков, хотя лидеры других стран шли пешком.

За этим последовал спешный отъезд Лукашенко из Москвы. Диктатор отказался от участия в неформальном завтраке с президентом РФ Владимиром Путиным и главами еще шести стран СНГ, которые приняли приглашение посетить Москву 9 мая.

Вечером 9 мая больного Лукашенко привезли на церемонию возложения венков в Минске, но речь произнести он не смог.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Такую же версию высказал и военный эксперт Александр Мусиенко.

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