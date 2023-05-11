Тяжело болен или отравлен: что происходит с Лукашенко 7 11.05.2023, 8:49

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Внезапное исчезновение диктатора из публичного поля породило новые версии.

После очевидных проблем со здоровьем на параде 9 мая в Москве Лукашенко почти сутки не появляется на публике. После того, как диктатор из-за проблем со здоровьем не смог произнести речь на возложении цветов у вечного огня в Минске, его пресс-служба практически молчит.

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Вчера приближенный к пулу диктатора Telegram-канал опубликовал старое видео с больным Лукашенко, фото выставки в его дворце, а также текстовое поздравление, отправленное президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 100-летием со дня рождения его отца.

Внезапное исчезновение диктатора из публичного поля породило новые версии о его состоянии.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Ходорковский live».

«Следите за Лукашенко. Мне кажется, его отравили и он скоро умрет. Следите внимательно за ним», – сказал Гордон.

Такую же версию высказал и военный эксперт Александр Мусиенко.

Он отметил, что Кремль уже неоднократно прибегал к такому способу устранения неугодных лиц, а частые встречи Лукашенко и Путина давали возможности для отравления белорусского диктатора.

При этом эксперт не исключает, что у Лукашенко могут быть и просто проблемы со здоровьем.

Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский в интервью украинскому «24 каналу» подчеркнул, что Лукашенко выглядел очень плохо на параде в Москве, и озвучил прогноз о возможной скорой смерти диктатора.

«Лукашенко на параде действительно было очень плохо. Они все были очень невеселые. Лукашенко не мог дойти даже до памятника неизвестному солдату. Его подвезли на какой-то коляске, на какой-то машине.

Все ждут, когда Путин умрет, но в этой гонке Лукашенко может его опередить, мне кажется», – отметил российский оппозиционный политик.

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