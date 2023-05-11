Названы продукты, которые улучшают память и умственную деятельность 11.05.2023, 9:46

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Они улучшат ваши когнитивные навыки.

Головному мозгу нужны определенные питательные вещества, чтобы оставаться здоровым, производить новые клетки и бороться со стрессом.

Если мозг не здоров, то будут затронуты функции всех органов тела. Вот почему специалисты рекомендуют включать в повседневный рацион продукты, которые содержат компоненты, обеспечивающие поддержку здоровья центральной нервной системы. О доступных продуктах, улучшающих когнитивные навыки, качество памяти и умственную деятельность, рассказали медицинские эксперты портала The Health Site.

Грецкие орехи

Употребление в пищу грецких орехов эффективно поддерживает высокую работоспособность головного мозга, помогает лучше соображать. В их составе содержатся витамин Е, медь и марганец, которые стимулируют мозговую активность.

Соя

Известно, что к ухудшению памяти может вести дефицит полифенолов. Соевые продукты содержат полифенольные соединения, называемые изофлавонами. Эти химические вещества действуют как антиоксиданты, защищая клетки мозга от разрушительного для них окисления.

Семена тыквы

Доступные тыквенные семечки чрезвычайно полезны для сохранения здоровья мозга. В них присутствует много цинка, укрепляющего память и позитивно влияющего на навыки мышления.

Ягоды

Они являются источником антиоксидантов флавоноидов, благодаря которым клетки головного мозга лучше защищаются от разрушения, ассоциированного со старением.

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