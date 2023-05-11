закрыть
11 мая 2023, четверг, 10:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Данилов: Россияне в шоке от потери «Кинжала»

1
  • 11.05.2023, 10:07
  • 3,152
Данилов: Россияне в шоке от потери «Кинжала»

В Кремле считали, что их «баллистика» является неуязвимой для систем ПВО.

Российская Федерация была в шоке от удачной ликвидации баллистической ракеты «Кинжал» в небе над Киевом в ночь на 4 мая.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время украинского марафона.

По его словам, РФ напрасно считала свою «баллистику» неуязвимой для систем ПВО, ведь американский Patriot неприятно удивил врага.

«Для россиян это был шок, ведь они считали ракеты "Кинжал" такими, что невозможно сбить. Поэтому понимаем, что небо у нас защищенное», - отметил он.

Также он упомянул о том, что системы Patriot способны безупречно работать не только по «Кинжалам», но и эффективно сбивать другие цели.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин
Промах кремлевского пула
Промах кремлевского пула Телеграм-канал «CYNIC»
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране Артем Черников
У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип