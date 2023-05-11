Сотрудничавший с Лукашенко украинский олигарх попросил включить его в список на обмен с РФ 8 11.05.2023, 12:26

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Вячеслав Богуслаев

У него есть российский паспорт.

Бывший глава крупнейшего авиационного предприятия Украины «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией, сообщила украинская редакция «Радио Свобода».

Издание опубликовало копию письма Богуслаева на имя главы офиса президента Украины Андрея Ермака: «Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией», — говорилось в письме.

Вячеслава Богуслаева задержали в конце октября 2022 года по обвинению в «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору». По версии СБУ, «Мотор Сич» по договоренности с «Ростехом» незаконно поставляло товары военного назначения для российской штурмовой авиации, в том числе авиадвигатели для ударных вертолетов типа Ми-8АМТШ-ВН, Ка-52 и Ми-28Н.

У Богуслаева есть российский паспорт.

Как писал сайт Charter97.org, Богуслаев сотрудничал с Лукашенко. В 2011 году «Мотор Сич» приобрела Оршанский авиаремонтный завод. Однако сотрудничество не задалось. В 2018 году Лукашенко национализировал предприятие.

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