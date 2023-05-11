Пригожин: ВСУ режут фланги россиян под Бахмутом 5 11.05.2023, 14:16

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Евгений Пригожин

Главарь ЧВК «Вагнера» заявил, что украинское контрнаступление идет «полным ходом».

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ «идет полным ходом». На Бахмутском направлении для оккупантов ситуация усложняется.

Так Пригожин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно того, почему ВСУ не спешат в контрнаступление. Главарь «Вагнера» назвал эти заявления «лукавыми», сообщает УНИАН.

«Контрнаступление идет полным ходом. На Бахмутском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги. К сожалению, в части мест это успешно у них получается», - заявил Пригожин.

По его версии, «Вагнер» продолжает давить в Бахмуте, чтобы захватить его полностью. Пригожин добавил, что ВСУ уже реализуют план нового контрнаступления. Не обошлось без иронии.

«Для ВСУ сейчас важно проломить Бахмутское направление. Следующими направлениями будут Белгородская, Брянская области с выходом на территорию РФ и Запорожье. Им надо сначала разобраться с Бахмутским направлением и ЧВК «Вагнер», закончить эту историю и на подъеме со всех боевым духом идти на Запорожье, Брянскую и Белгородскую (области - ред.). Поэтому, наступление ВСУ началось», - заявил Пригожин.

Он уточнил, что наступают якобы все подготовленные для этой операции части вместе с техникой. По его убеждению, контрнаступление будет только развиваться.

Зато «Вагнер» якобы воюет в условиях «снарядного голода». Минобороны не предоставило необходимое количество боеприпасов по договоренности.

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