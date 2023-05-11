Российская армия начала отступать из-под Бахмута 3 11.05.2023, 18:53

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Ситуация развивается по наихудшему для РФ сценарию.

Битва за Бахмут, ставшая самым долгим и самым кровопролитным сражением украинской войны, может обернуться новым фиаско для генералов Генштаба ВС РФ.

После полугода напряженных боев, в ходе которых армия потеряла до 30 тысяч человек убитыми и ранеными, так и не сумев полностью занять город, российские силы начали отступать.

Об этом в среду заявил главнокомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, а в четверг подтвердили z-военкоры, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и американский Институт изучения войны (ISW).

По словам Сырского, украинским войскам удалось оттеснить российские силы на дистанцию до двух километров после того, как на замену «подготовленным», но истощенным силам «Вагнера» пришла регулярная армия Минобороны РФ. Они «потерпели поражение и отошли», сообщил Сырский.

Эксперты ISW со ссылкой на данные геолокации в ежедневной сводке от 11 мая подтверждают: ВСУ провели «успешные контратаки» к западу и юго-западу от Бахмута и смогли «добиться некоторого продвижения» в этих зонах.

«Ситуация <…> складывается по наихудшему из прогнозируемых сценариев, — заявил в четверг Пригожин. - Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев <…> сегодня практически без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги».

Z-военкоры рисуют еще более мрачную картину. Солдаты 72-й бригады ВС РФ, отправленные на позиции к юго-западу от Клещеевки «просто сбежали под контрнаступлением 3-й штурмовой бригады „Азов“ ВС Украины», а «кто не сбежал был убит и раздавлен танком противника», пишет Grey Zone.

Спустя сутки, по данным канала, аналогичная ситуация сложилась в районе Хромово: «Военнослужащие 9-го мотострелкового полка ВС РФ также были выбиты с позиций на двух участках».

Практически стертый с лица земли и ставший воплощением зомби-апокалипсиса наяву, Бахмут превратился в братскую могилу для тысяч заключенных, завербованных осенью в российских колониях. Им на смену приходят мобилизованные, пополнившие регулярную армию, потери которой, по западным данным, превысили 200 тысяч человек убитыми и раненными.

На одного погибшего украинского солдата под Бахмутом были убиты пятеро российских, рассказывал в марте знакомый с разведенными источник CNN в НАТО. Но несмотря на потери и подключение к руководству боевыми действиями лично начальника Генштаба Валерия Герасимова, зимнее наступление российской армии не принесло никаких существенных территориальных завоеваний.

Теперь армия встает в оборону. Но хронические проблемы с боеспособностью «существенно ограничивают» ее возможности защищаться от точечных украинских контратак, пишет ISW.

Что касается завоевания новых территорий, но таких надежд в Кремле, похоже, уже нет, заявила в начале мая заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

По ее словам, Путин мог умерить свои краткосрочные амбиции в вопросе то том, что считать победой, и теперь рассчитывает «консолидировать контроль на оккупированной территории в восточной и южной Украине и добиться того, чтобы Украина никогда не стала союзником НАТО». При этом крайне маловероятно, что Россия будет в этом году участвовать в переговорах о приостановке военных действий, если только политические факторы «не изменят его (Путина) решения», заявила Хейнс.

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