ВСУ уничтожили российский «Панцирь-С1» на Бахмутском направлении

ВСУ уничтожили российский «Панцирь-С1» на Бахмутском направлении2
- 11.05.2023, 21:58
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Видео.
На Бахмутском направлении украинские военные уничтожили российский ЗРК «Панцирь-С1».
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.
«Минус «Панцирь-С1». Бахмутское направление. Аэроразведка 45 ОАБр обнаружила «Панцирь-С1», в сотрудничестве с ракетным подразделением и аэроразведкой 132 ОРБ комплекс превращен в металлолом», - говорится в сообщении под видео.