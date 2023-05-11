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ВСУ уничтожили российский «Панцирь-С1» на Бахмутском направлении

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  • 11.05.2023, 21:58
  • 2,626
ВСУ уничтожили российский «Панцирь-С1» на Бахмутском направлении

Видео.

На Бахмутском направлении украинские военные уничтожили российский ЗРК «Панцирь-С1».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.

«Минус «Панцирь-С1». Бахмутское направление. Аэроразведка 45 ОАБр обнаружила «Панцирь-С1», в сотрудничестве с ракетным подразделением и аэроразведкой 132 ОРБ комплекс превращен в металлолом», - говорится в сообщении под видео.

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