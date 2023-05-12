Украинские десантники показали брошенные россиянами позиции возле Бахмута 12.05.2023, 7:37

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Оккупанты спешно бежали.

Российские войска начали отступать возле Бахмута. Более того, на некоторых участках этого направления оккупанты убегают, чтобы не попасть под шквальный огонь украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-служба 25-й Сечеславской воздушно-десантной бригады ВСУ.

После себя российская армия оставляет беспорядок, кучи мусора и целую гору неиспользованного оружия. Эта находка обязательно пригодится украинским Вооруженным Силам и полетит обратно к своим хозяевам.

На фото ясно видно, какие условия обустроили для себя россияне на одном из участков Бахмутского направления. Собственно, украинцы ничего нового не увидели, ведь давно привыкли к беспорядку, в котором все время живут российские солдаты.

На фото также можно увидеть остатки мин, которые оккупанты хотели использовать для создания минных полей. Кроме этого, там были и переносные зенитно-ракетные комплексы, применяемые оккупантами по танкам ВСУ.

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