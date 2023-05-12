Названы победители второго полуфинала на Евровидении-2023 12.05.2023, 7:50

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В гранд-финал прошли 10 стран-участников.

11 мая состоялся второй полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение-2023. В этот раз выступали участники из 16 стран, однако дойти до гранд-финала удалось только десятерым.

Кто попал в финал Евровидения-2023

Албания - Albina & Familja Kelmendi

Кипр - Andrew Lambrou

Эстония - Alika

Бельгия - Gustaph

Австрия - Teya & Salena

Литва - Monika Linkyte

Польша - Blanka

Австралия - Voyager

Армения - Brunette

Словения - Joker Out

Результаты Евровидения 2023

Отметим, финал конкурса состоится 13 мая. Уже в субботу станет известно, кто победит в этом году.

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