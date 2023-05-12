Названы победители второго полуфинала на Евровидении-2023
- 12.05.2023, 7:50
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В гранд-финал прошли 10 стран-участников.
11 мая состоялся второй полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение-2023. В этот раз выступали участники из 16 стран, однако дойти до гранд-финала удалось только десятерым.
Кто попал в финал Евровидения-2023
Албания - Albina & Familja Kelmendi
Кипр - Andrew Lambrou
Эстония - Alika
Бельгия - Gustaph
Австрия - Teya & Salena
Литва - Monika Linkyte
Польша - Blanka
Австралия - Voyager
Армения - Brunette
Словения - Joker Out
Результаты Евровидения 2023
Отметим, финал конкурса состоится 13 мая. Уже в субботу станет известно, кто победит в этом году.