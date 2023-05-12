ВСУ прорвали оборону российской армии у Бахмута и Соледара 12.05.2023, 8:06

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Остатки российских войск охватывают с флангов.

Силы обороны Украины в ходе боев с российскими захватчиками в Донецкой области смогли выбить оккупантов с ряда позиций недалеко от Бахмута и Соледара.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные интерактивной карты DeepState.

В частности, речь идет о потере войсками РФ трех позиций.

Как свидетельствуют данные карты, противник потерял позицию южнее Ивановского, что расположено западнее Бахмута и южнее Хромово.

Также бойцы ВСУ выбили российских интервентов с позиции юго-восточнее Ступочек, что расположено западнее временно оккупированной Клещиевки в Бахмутском районе.

Таким образом видно, что перед подразделениями войск РФ на этом участке фронта увеличивается риск охвата с флангов со стороны украинских защитников.

Кроме того, военные Сил обороны Украины выбили российских солдат с позиций около Белогоровки, что расположено между Спорным (восточнее) и временно оккупированным Соледаром (западнее).

О том, что ВСУ прорвали оборону российской армии у Бахмута и Соледара, сообщают также российские «военкоры» и украинские военные.

На это обратило внимание издание «Важные истории».

«Будем считать, что контрнаступление противника началось», — написал Z-блогер Евгений Поддубный. По его словам, несколько подразделений ВСУ при поддержке бронегрупп сумели совершить прорыв в районе Соледара, а также украинские силы сумели прорваться в сторону Берховки и Ягодного — таким образом, по его мнению, планируется ударами по флангам для выхода к позициям российским силам в Артемовске и окрестностях.

«Военкор» Семен Пегов сообщает, что под Майорском «противник также пошел в атаку». «Там активные боестолкновения с самого утра. Поступают сообщения от источников на передовой о локальных успехах ВСУ и на этом участке фронте», — сообщает он.

Кроме того, по информации Поддубного, колоны военной техники ВСУ идут в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление.

Ранее о прорыве под Бахмутом CNN сообщил украинский военный. По его словам, ВСУ провели эффективные контратаки и нанесли тяжелые потери российским войскам.

9 мая главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил одно из подразделений Минобороны России, прикрывавшее с фланга отряды ЧВК под Бахмутом, в бегстве. По его словам, наемникам пригрозили обвинением в измене родине, если они уйдут из Бахмута. «Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададим вопрос: все-таки, кто родине изменяет?» — заявил Пригожин.

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