«72-я бригада и ЧВК «Вагнер» бежали наперегонки: кто быстрее» 12.05.2023, 12:27

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Боец ВСУ рассказал о контратаке под Бахмутом.

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил: на бахмутском направлении украинские силы перешли в контратаку и на некоторых участках смогли вернуть контроль над частью территории. Сначала украинские силы оборонительными боями вымотали подразделения ЧВК «Вагнер», заставив их смениться регулярными войсками российской армии, но и они вскоре сдали позиции украинской армии. По словам Сырского, ВСУ продвинулись в районе Бахмута на два километра.

В свою очередь, Евгений Пригожин заявил, что в результате атаки украинской армии убиты около 500 наемников. В своем телеграм-канале он написал, что ЧВК «Вагнер» в Бахмуте находится под риском окружения.

В то же время американский журнал Politico со ссылкой на свои источники в американской администрации пишет, что сейчас ЧВК «Вагнер» контролируют 85 процентов территории Бахмута и покидать свои позиции не собирается.

О том, что сейчас происходит в Бахмуте, «Настоящему Времени» рассказал командир второго штурмового батальона третьей штурмовой бригады украинской армии Дмитрий Кухарчук.

– Вы принимали непосредственное участие в этом прорыве, в украинской контратаке под Бахмутом?

– Да, непосредственно, поскольку мой батальон в составе третьей штурмовой бригады принимал участие, и нам удалось отодвинуть врага более чем на три квадратных километра.

Говорить о том, что они просто бежали, – это не совсем корректно, поскольку они давали бой, но в конечном итоге действительно и 72-я бригада, и ЧВК «Вагнер» бежали наперегонки: кто быстрее.

Тем не менее были серьезные жестокие бои. У нас есть тоже потери в личном составе, но у них потери в 10 раз, наверное, больше. Поэтому, действительно, это определенный успех. Говорить о том, насколько он стратегический, я не могу, поскольку я, как командир батальона, действую на тактическом уровне с выходом на оперативный уровень. Но тем не менее могу предположить, что, действительно, как заявляет Евгений Пригожин, мы создаем им угрозу с фланга, мы не даем им возможность в случае взятия Бахмута окружить Часов Яр, не даем возможность таким образом дальше продвигаться на агломерацию: Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.

Но самое важное – это то, что в данном секторе это продвижение было первым. И я надеюсь, что мы с Вооруженными силами Украины вместе пойдем дальше. Пора бы уже как можно быстрее выгнать оккупанта с нашей земли.

– То есть речь идет не о боях в городской черте, это где-то рядом с Бахмутом на сельских территориях?

– Да, это южный фланг, который находится на подходе к Бахмуту. Прежде чем взять Бахмут, враг также пытался окружить нас.

Знаете, сами городские бои несут большую угрозу для личного состава, поскольку «стирание» личного состава, особенно со стороны наступающих, там колоссальное. Хотя, с другой стороны, мы можем видеть, что ЧВК «Вагнер» это совершенно не беспокоит.

Всегда можно что-то взять. Вопрос в том, какую цену ты за это платишь. И мне кажется, что та цена, которую заплатили вагнеровцы за продвижение по Бахмуту, абсолютно несоизмерима с какой-либо логикой.

– Пригожин говорит про угрозу окружения группировки ЧВК «Вагнер» в самом городе Бахмут. А вы видите это целью украинской армии на данном участке?

– Я не могу говорить о целях украинской армии, это с моей стороны было бы как минимум некорректно. Но действительно, угроза для окружения ЧВК «Вагнер», если так пойдет и дальше, существует. Поэтому все возможно.

– Пригожин заявлял о некой стратегической важности этих километров, за которые сейчас шли бои. Можете ли вы объяснить стратегическую важность отвоеванных позиций возле Бахмута?

– Как я уже сказал, я не работаю на стратегическом уровне. За информацией о стратегической важности вам лучше обратиться к генералам. Но тем не менее могу только предположить, что если мы перережем те логистические маршруты, которые дают им возможность держать группировку к югу от Бахмута, им придется несладко непосредственно на южном фронте. Поэтому как человек, у которого есть элементарная логика, я могу сказать, что стратегическая важность, вероятно, есть.

– Пригожин уже несколько раз в видео на протяжении пары последних недель угрожает российскому руководству, что уведет ЧВК «Вагнер» из Бахмута. Вы в том числе упоминаете 72-ю отдельную мотострелковую бригаду российской армии, которая там тоже воюет. Вы, находясь по другую линию фронта, видите некую несогласованность в действиях этой российской группировки? Она заметна?

– На первый взгляд, она всегда заметна. Но давайте не забывать, что россияне очень хорошие мастаки в политических играх, поэтому существует вероятность, что это просто какого-то рода определенная тонкая игра, в которой просто в конечном итоге Путин скажет: «Да, они действительно все были дураки, а Пригожин был прав». То есть раскладывает яйца в разные корзины, для того чтобы потом понять, какую из них нужно взять. На первый взгляд, мы действительно видим определенную несогласованность, но мы не можем заглянуть в закулисье, чтобы увидеть, как обстоят дела на самом деле.

– На линии фронта координация между ними хорошая? Это мешает Украине воевать с этими подразделениями?

– Координация и управление у ЧВК «Вагнер» непосредственно как у организации действительно хорошее. Воевать с ними тяжело. Я не скажу о какой-то сверхновой придуманной тактике или стратегии – нет, они просто по старому советскому сценарию «стирают» своих людей, но тем не менее это действительно создает огромное количество трудностей для Вооруженных сил Украины. У нас тут тоже несладко – много потерь и воевать тяжело. Вопрос в том, какую цену платят они и какую цену платим мы, и какая мотивация у них и у нас. Это наша украинская земля, мы с нее никогда не отойдем, нам нужно будет каждый километр отвоевывать. А для них это просто бизнес. Честно говоря, очень тяжело понять, что руководит их бойцами, за исключением финансовой подпитки.

– Politico пишет, что ЧВК «Вагнер» сейчас захватила уже 85% территории города Бахмут. Вы можете это подтвердить? Можете рассказать, что сейчас происходит в самом городе?

– Любые оценки, которые дают по процентному соотношению, никогда не могут соответствовать истине, поскольку городские бои и бои вокруг Бахмута продолжаются. Поэтому нет определенной стойкости позиций нашей стороны или их стороны. То есть нет такого закрепа, о котором можно было бы говорить. Можно куда-то пролезть, повесить флаг и говорить о том, что мы захватили ту или иную территорию. Но по большому счету, эта территория до конца не контролируется ни одной, ни другой стороной.

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