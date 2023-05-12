Минобороны РФ заявило, что ВСУ наступают на фронте почти в 100 километров 1 12.05.2023, 14:27

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Паника в российском военном руководстве продолжается.

Министерство обороны России утверждает, что 11 мая украинские военные наступали на Соледарском направлении «на всей линии боевого соприкосновения протяженностью 95 километров».

Об этом заявил представитель ведомства Игорь Конашенков в пятницу, 12 мая, пишет пропагандистское агентство Интерфакс.

По его словам, подразделения ВСУ «совершили 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков и другая техника».

Ранее Минобороны Украины подтвердило, что с начала недели военным ВСУ удалось продвинуться на Бахмутском направлении вперед на 2 км и не потерять за это время ни одной позиции в городе. То, что оккупантов отбросили на некоторых направлениях, подтвердил и президент Владимир Зеленский.

Вечером 11 мая российские Telegram-каналы централизованно начали публиковать информацию о якобы атаках украинской армии на разных направлениях и «начале контрнаступления».

Комментируя эту истерику, замминистра обороны Украины Анна Маляр объяснила, что вражеские войска наступают на востоке на нескольких направлениях, а ВСУ осуществляют оборону, которая включает также контрштурмы и активные действия.

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