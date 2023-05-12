Россия заявила о «жесте доброй воли» под Бахмутом 3 12.05.2023, 15:19

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Минобороны РФ признало отступление к северу от города.

Минобороны России признало сегодня отступление своих войск к северу от Бахмута.

«На малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны подразделениями «Южной» группировки российских войск «занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища», — говорится в сообщении министерства обороны России.

Также министерство обороны России заявило, что 11 мая украинские военные наступали на Соледарском направлении «на всей линии боевого соприкосновения протяженностью 95 километров».

Вчера вечером Москва сообщения военкоров об отступлении опровергала.

Из сообщений российских военкоров следует, что украинские войска вчера нанесли успешные удары на север и юго-запад от Бахмута, а также в направлении Соледара.

На трех направлениях под Бахмутом ВСУ прорвали оборону врага и заняли российские позиции, россияне отступили, что создает угрозу окружения главных сил вагнеровцев в Бахмуте.

Еще один удар был нанесен также в районе Майорска под Горловкой, бой шел и возле Угледара.

Минобороны Украины подтвердило, что с начала недели военным ВСУ удалось продвинуться на Бахмутском направлении вперед на 2 км и не потерять за это время ни одной позиции в городе. То, что оккупантов отбросили на некоторых направлениях, подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

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