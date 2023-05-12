СМИ: Украина впервые нанесла удар ракетами дальностью более 120 километров 6 12.05.2023, 20:01

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В Луганске уничтожены завод и нефтехранилище оккупантов.

СМИ сообщают о ракетном ударе по нефтехранилищу в оккупированном россиянами Луганске. В городе прогремело сразу два взрыва, возвышаются клубы дыма. Также удар нанесен по машиностроительному заводу, который россияне использовали как ремонтную базу.

Ранее считалось, что Луганск находится вне зоны досягаемости для огня ракетных установок HIMARS (до 84 км) и планирующих бомб JDAM (до 80 км), пишет The Moscow Times.

По данным российских военкоров, удар по Луганску нанесён двумя крылатыми ракетами, запущенными из района Краматорска: возможно уже применены британские Storm Shadow. Пропагандисты «Комсомольской правды» Александр Коц пишет, что Луганск, похоже, больше не безопасный тыловой город для оккупантов.

Вчера телеканал CNN сообщил, что Британия поставила Украине дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Радиус поражения британских баллистических ракет Storm Shadow в экспортной версии — до 290 км.

Ее предполагаемые цели — командные пункты, аэродромы, порты и электростанции, хранилища боеприпасов, корабли, мосты и другие стратегические объекты.

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