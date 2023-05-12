Китай прекратил поставки комплектующих для российских секретных радиостанций 12.05.2023, 22:55

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Был сорван российский гособоронзаказ.

Российское предприятие по производству средств радиосвязи специального назначения НПО «Ангстрем», принадлежащее бывшему министру связи и экс-советнику президента РФ Леониду Рейману, сорвало гособоронзаказ, сообщает РБК со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В связи с этим завод, выпускающий портативные радиостанции для Минобороны РФ «Азарт», перешел под контроль государства. Управление предприятием передано Объединенной приборостроительной корпорации в рамках указа президента, позволяющего приостанавливать права собственников в случае срыва гособоронзаказа, рассказали источники РБК.

По словам одного из них, проблемы возникли с поставками комплектующих. Для радиостанций секретной связи «Азарт» они шли из Китая — устройства, которые декларировались как российская разработка, созданная исключительно на отечественной элементной базе, закупались в КНР практически в готовом виде.

В России происходила лишь финальная сборка с установкой некоторых комплектующих — такие показания в рамках расследования уголовного дела в 2021 году дал бывший замначальника Генштаба, начальник главного управления связи Вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов. В результате на контракте объемом 18,5 млрд российских рублей было похищено 6,7 млрд, писал «Коммерсантъ».

Теперь «Ангстрем» переходит под управление дочерней структуры холдинга «Ростех», поскольку «не справился с выполнением задач по обеспечению войск системами связи», говорит источник РБК.

Передача под управление вводится временно, речь не идет об изъятии активов, подчеркивает он, добавляя, впрочем, что «эффект нужен здесь и сейчас».

О необходимости срочно увеличить производство вооружений и «значительно улучшить» его характеристики президент РФ Владимир Путин заявил еще в конце декабря.

«У нас нет никаких ограничений по финансированию», — говорил он, добавляя, что обеспечение брошенной в Украину армии является «первоочередной задачей» для предприятий ВПК.

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