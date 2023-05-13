ВСУ отбросили войска РФ и вышли на ключевые высоты под Бахмутом 1 13.05.2023, 8:56

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Город виден, как на ладони.

Вооруженные силы Украины освободили 17,3 квадратных километра украинской территории под Бахмутом за три дня контрнаступательных действий. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, ВСУ на Бахмутском направлении в результате контрнаступления отбросили российских военных на расстояние от 250 м до 1,5 километра.

Общая площадь освобожденной территории составила 17,3 квадратных километра.

Тем временем украинские телеграм-каналы опубликовали видео бегства российских войск из-под Бахмута.

Как сообщал сайт Charter97.org, Министерство обороны России подтвердило отступление военных с позиций близ Бахмута. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, российские силы передислоцировались на «более выгодные оборонительные позиции» вдоль Берховского водохранилища к северу от города.

Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в ответ на слова Конашенкова заявил, что случившееся под Бахмутом было «бегством, а не перегруппировкой».

Он заявил, что теперь ВСУ имеют возможность занять все тактические высоты в районе Бахмута и подойти к городу на расстояние до 500 метров.

«С потерей этих пяти квадратных километров, которые оставили только за сегодня, у противника полностью освобождена дорога Часов Яр — Бахмут, которой он сможет пользоваться, а также займет тактические высоты, с которых весь город будет как на ладони», — сказал Пригожин.

Он уверен, что после этого ВСУ начнут брать город в кольцо, а его наемники рискуют оказаться в окружении.

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