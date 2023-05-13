Россия начала спешную эвакуацию с оккупированной части Харьковской области 13.05.2023, 13:13

Готовится новый «жест доброй» в ожидании контрнаступления ВСУ?

Российские захватчики продолжают объявлять так называемую «эвакуацию» мирных жителей на временно оккупированных территориях. Вслед за Запорожской и Херсонской областью оккупанты объявили об «эвакуации» на Харьковщине, передает obozrevatel.com.

В оккупационной «администрации» заявили, что собираются «эвакуировать» мирных жителей якобы из-за «обстрелов со стороны ВСУ» и с целью избежать жертв среди мирного населения.

Захватчики «рекомендуют» жителям временно оккупированных населенных пунктов Харьковской области на время покинуть территорию области «до установления благоприятных для жизни условий». Также оккупанты заявили, что «эвакуация» будет происходить на территорию государства-террориста России.

Напомним, что вчера российское командование впервые объявило об отступлении своих частей с позиций под Бахмутом.

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