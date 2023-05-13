Ударом большой дальности разгромлена российская военная база в Луганске 3 13.05.2023, 14:06

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«Прилет» по бывшей Академии МВД подтвердил офицер ВСУ.

Во временно оккупированном Луганске сегодня снова раздался взрыв. Россияне жалуются на прилет по местоположению военных.

Позже стало известно, что был нанесен удар ракетой большой дальности по базе российской армии в Академии МВД Луганска.

О подробностях сообщает РБК-Украина.

Мощный взрыв в Луганске прогремел примерно в 9:30. Над Октябрьским микрорайоном города был виден огромный столб дыма. В некоторых домах, расположенных рядом, взрывной волной вынесло окна.

Известно, что удар пришелся по зданию бывшей Академии МВД. Судя по первым кадрам, повреждения очень серьезные.

Как отмечают российские СМИ, при «обстреле попали в старое здание Луганской академии внутренних дел».

Отмечается, что с 2015 года там располагаются российские оккупанты, а сама академия уже базируется в центре города.

По предварительным данным, среди российских военных могут быть многочисленные погибшие и раненые.

Российский пропагандист Александр Коц подтвердил, что целью повторного удара в Луганске был военный объект. Он пожаловался, что ВСУ выбивают тыловые базы ВС РФ.

«Противник начал методично выбивать объекты в дальнем тылу. С появлением у Киева новых возможностей само понятие «тыловая база» теряет свою актуальность. Чем дальше, тем безопасных мест хранения боеприпасов, ГСМ и т.д, а также пунктов управления станет меньше», - пожаловался российский пропагандист.

Информацию в эфире украинского национального телемарафона подтвердил офицер бригады Луганской терробороны ВСУ Сергей Шакун.

«Вчера в Луганске они (оккупанты. - Ред.) ждали салюта. А салют сделали им Вооруженные Силы Украины. Мне сообщили в 18.45 почти, что в Луганске прогремело два взрыва. Затем позвонили друзья (...) и говорят, что были взрывы в промышленной зоне в сторону Краснодона. И там, где было скопление российской техники, горючее. Вчера еще и по центру Луганска прилетело. А буквально вот сегодня позвонили и сказали, что разогрев в субботу уже начался, еще что-то прилетело на Луганск», - рассказал офицер.

Российские СМИ также пишут, что над пригородным селом Юбилейное поднимается черный дым. И сообщают, что в результате взрыва пострадали два человека.

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Как сообщал сайт Charter97.org, взрывы во временно оккупированном Луганске раздавались и вчера.

СМИ заявили о прилете ракет дальностью более 120 километров и пожаре на территории нефтехранилища и машиностроительного завода, который используют оккупанты.

Ранее считалось, что Луганск находится вне зоны досягаемости для огня ракетных установок HIMARS (до 84 км) и планирующих бомб JDAM (до 80 км).

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