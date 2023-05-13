Паника внутри России усиливается 13.05.2023, 15:40

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Это происходит благодаря действиям ВСУ и внутренним конфликтам в силовом блоке РФ.

В течение последних нескольких дней в медиа-поле РФ наблюдаются панические настроения, связанные с якобы начавшимся контрнаступлением Вооруженных Сил Украины. В четверг, 11 мая, так называемые российские военкоры развели в информационном пространстве натуральную истерику.

По их утверждениям, контрнаступление ВСУ началось и российские войска отступают. Вот лишь некоторые цитаты: «Киев начал реализацию операции по окружению наших сил на артемовском направлении», «наши войска отступили с позиций», пишет «Апостроф».

В результате, минобороны России пришлось срочно выступать с опровержениями, а военкоры начали оправдываться и пытаться успокоить своих читателей. Что это на самом деле было и почему это свидетельствует о неготовности РФ к реальному контрнаступлению ВСУ.

Можно сказать, что панику среди российских пропагандистов раскрутил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Накануне он призвал не верить словам президента Украины Владимира Зеленского о переносе начала контрнаступления и написал: «Владимир Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это у них получается успешно… Следующими направлениями будут Брянская и Белгородская области с выходами в Россию и Запорожье … Поэтому наступление ВСУ началось».

После этих слов Пригожина не сдерживались и так называемые военкоры, которые начали в красках расписывать, как подразделения ВСУ обращают в бегство российские войска.

- На сегодняшний день российское командование не понимает, когда будет наше контрнаступление, где и какими силами. А потому у них возникли такие панические настроения, - говорит военный эксперт из аналитической группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, - Украинское военное руководство неоднократно отмечало, что вскоре ситуация в Бахмуте будет переломлена. Сейчас это и происходит. Начались системные контратаки, которые приводят к локальному успеху. Происходит также разведка боем на Запорожском направлении, вылазки наших ДРГ на Херсонщине. Но это еще не контрнаступление, а подготовительный этап. А россияне воспринимают это именно, как наше наступление.

По мнению эксперта, враг сам себя запугал. «У страха глаза велики», - подчеркивает Александр Коваленко, - это говорит о соответствующем морально-психологическом состоянии рашистов».

Пригожин также обвинил подразделения регулярной российской армии в сдаче позиций под Бахмутом без боя. Пригожин прокомментировал заявление Минобороны России о том, что на Малоильиновском направлении российские войска «с целью повышения устойчивости обороны» заняли рубеж «с учетом выгодных условий Берховского водохранилища».

- То, что сказал Конашенков (спикер Минобороны РФ), к сожалению, называется бегство, а не перегруппировка, - заявил глава ЧВК.

Все эти заявления происходят в канве атаки Пригожина на Шойгу.

- Из этой же серии и обращение главы ЧВК «Вагнера» к Шойгу, в котором он просит министра обороны России «прибыть на территорию Бахмута и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», - говорит Коваленко.

По словам Александра Коваленко, Пригожин делает это умышленно, чтобы дискредитировать Шойгу в российском обществе, и это ему удается.

Впрочем, нужно учитывать, что пока что последнее слово все равно остается за министром обороны. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что спонсор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не имеет столько рычагов влияния в минобороны РФ, как ему хотелось бы.

В обзоре ISW говорится о том, что Пригожин пытался шантажировать министерство обороны РФ выводом «вагнеровцев» из Бахмута, чтобы оно изменило приоритеты наступления на Бахмут, а в результате именно Пригожин хотел самостоятельно заявить о победе в городе. Поэтому Пригожин критиковал чиновников, ответственных за распределение боеприпасов, за бессмысленную экономию снарядов, хотя, по мнению американских экспертов, министерство обороны России, вероятно, сохраняет ограниченные запасы боеприпасов для отражения украинского контрнаступления.

В результате, Пригожин не выполнил свое обещание, но вместе с «военкорами» раздул историю о масштабном наступлении, которая привела к панике в Кремле.

Впрочем, в пятницу, 12 мая, Минобороны РФ, ртом того же Конашенкова, уже официально заявило, что на Соледарском направлении ВСУ якобы ведут наступательные действия на всей линии фронта протяженностью более 95 км. Российское ведомство уверяет, что рашисты якобы удержали свои оборонные линии в ходе 26 атак украинских сил и утверждает, что ВСУ будто бы задействовали в них «более тысячи военнослужащих, до 40 танков, другую военную и специальную технику».

В свою очередь, украинское военное командование, которое достаточно скупо комментировало истерические заявления россиян, лишь отметило, что за три дня боев сумело освободить 17,3 квадратных километров в районе Бахмута. Является ли это полноценным началом полномасштабной операции ВСУ по освобождению оккупированных территорий – большой вопрос. Тем не менее, панические реакции и внутренний раздрай в РФ дает основание говорить о том, что в Кремле явно не знают что делать в случае успешных ударов ВСУ…

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