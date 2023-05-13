Минчанка отдала телефонным мошенникам огромную сумму денег

Минчанка отдала телефонным мошенникам огромную сумму денег11
- 13.05.2023, 20:06
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Руководительница минской организации перевела аферистам и средства фирмы.
Фейковый милиционер позвонил минчанке в мессенджер и сказал, что от ее имени пытаются оформить кредит. После в разговор вступила девушка, представилась работником Национального банка. Для убедительности даже отправила фото «удостоверения».
«Используя психологическое воздействие и манипуляции, мошенники заставили минчанку следовать их инструкциям. Женщина установила на смартфон программу, предоставив злоумышленникам доступ к ее личной информации, и перевела на указанный ими счет почти 10 тысяч рублей», — рассказали в МВД.
После этого аферисты предложили застраховать деньги организации и перевести их на другие счета — якобы страховые ячейки банка. Минчанка поверила и перевела со счета фирмы 900 тысяч рублей.
«Кроме того, 100 тысяч потерпевшая отправила с виртуальной карты, которую оформила онлайн. Еще две карты по 100 тысяч каждая от имени женщины оформили сами мошенники», — добавили в МВД.