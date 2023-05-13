СМИ: Лукашенко привезли в клинику в Дроздах

СМИ: Лукашенко привезли в клинику в Дроздах13
- 13.05.2023, 20:31
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Диктатору стало еще хуже?
Читатели «Еврорадио» сообщают, что примерно час назад кортеж Лукашенко в сопровождении «стрелы» въехал на территорию «лечкомиссии» — медицинского центра управления делами Лукашенко в Ждановичах. В тот момент подъезды к больнице были перекрыты. Вдоль дорог, ведущих к ней, выставили силовиков.
Вскоре после того как кортеж проехал, проезды были открыты.
Напомним, что на днях стало известно, что здоровье Лукашенко резко ухудшилось. Диктатор уже четвертый день не появляется на публике.