СМИ: Лукашенко привезли в клинику в Дроздах 13 13.05.2023, 20:31

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Диктатору стало еще хуже?

Читатели «Еврорадио» сообщают, что примерно час назад кортеж Лукашенко в сопровождении «стрелы» въехал на территорию «лечкомиссии» — медицинского центра управления делами Лукашенко в Ждановичах. В тот момент подъезды к больнице были перекрыты. Вдоль дорог, ведущих к ней, выставили силовиков.

Вскоре после того как кортеж проехал, проезды были открыты.

Напомним, что на днях стало известно, что здоровье Лукашенко резко ухудшилось. Диктатор уже четвертый день не появляется на публике.

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