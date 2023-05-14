В Брянской области произошел взрыв на заводе, снабжающем армию РФ
- 14.05.2023, 8:06
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Снаряд с беспилотника пробил крышу предприятия.
В Брянской области РФ вчера вечером, 13 мая, прозвучал взрыв на территории завода «Консервсушпрод», который производит сухпайки для армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash.
Происшествие произошло в населенном пункте Стародуб Брянской области. По словам губернатора Брянской области, взрыв повредил крышу одного из производственных корпусов. Власти региона также заявили, что причиной взрыва якобы стал снаряд, который был сброшен с беспилотника.
Дрон был «вскоре сбит». О пострадавших не сообщалось, на место выехали машины Росгвардии.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что вчера, 13 мая, в Брянской области РФ были сбиты четыре российских воздушных судна.