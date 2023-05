Певица Loreen из Швеции выиграла «Евровидение» 14.05.2023, 8:10

3,856

Она уже побеждала в 2012 году.

В Ливерпуле завершился песенный конкурс «Евровидение». Как и прогнозировали букмекеры, победителем стала шведская певица Лорин (Loreen). Это ее вторая победа в этом конкурсе.

Лорин с композицией Tattoo заняла первое место: певица получила от профессионального жюри 340 баллов, а от телезрителей — 243. Она опередила финского рэпера Käärijä, который занял второе место, на 57 баллов.

Беларусь и Россию в этом году не допустили к участию в конкурсе из-за российской агрессии против Украины.

Напомним, что Лорин с песней Euphoria выиграла «Евровидение — 2012» в Баку. По результатам голосования профессионального жюри и телезрителей она тогда набрала 372 балла, среди которых было 18 оценок по 12.

В прошлом году в Турине песенный конкурс выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Свой приз — хрустальный микрофон — коллектив продал на аукционе за 900 тысяч долларов и отдал деньги на нужды ВСУ.

Обычно страна-победитель принимает конкурс в следующем году, и поэтому «Евровидение — 2023» должно было пройти в Украине, ставшей победительницей предыдущего «Евровидения», но из-за развязанной Россией войны его пришлось перенести.

Кто такая Loreen

Loreen - это популярная шведская певица и автор песен. Она родилась 16 октября 1983 года в Стокгольме. Наиболее известная своей победой на конкурсе Евровидение в 2012 году с песней «Euphoria».

После победы на Евровидении Loreen получила международное признание. Ее композиция «Euphoria» стала хитом по всему миру и достигла вершины музыкальных чартов.

После победы на Евровидении Loreen выпустила дебютный альбом «Heal» в 2012 году, который также пользовался успехом во многих странах Европы. В ее музыке присутствует смесь жанров, включая поп, электронику и танцевальную музыку. Ее сильный и экспрессивный вокал, а также эмоциональная подача песен отличают ее от других исполнителей.

После выпуска своего дебютного альбома Loreen продолжала создавать новую музыку и выступать в различных странах. Самые известные композиции - «My Heart Is Refusing Me», «We Got the Power», «Statements» и «Body».

