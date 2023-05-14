Политолог: Лукашенко может «двинуть кони» в любой момент 14.05.2023, 8:35

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Тяжелое состояние диктатора — это уже не слухи.

Политолог, офицер ВСУ Тарас Березовец привел аргументы в пользу того, что у Лукашенко серьезные проблемы со здоровьем.

Главный довод Тараса Березовца в пользу болезни Лукашенко — это то, что на май месяц у непризнанного правителя Беларуси нет запланированных встреч и других публичных мероприятий.

«Аномалии в графике Лукашенко начались еще до поездки в Москву на так называемый парад Победы 9 мая. За 3 и 5 мая на сайте Лукашенко есть данные только об одном мероприятии: 5 мая он вручал награды заслуженным деятелям, и тогда же СМИ обратили внимание на его резко осевший и осипший голос», - констатировал факты офицер ВСУ.

Украинский политолог поделился с украинцами своими размышлениями по поводу исчезновения Лукашенко из информационного поля: «Он практически не появлялся на публике. Единственное публичное мероприятие — 9 мая на Красной площади, где он был замечен с бандажом на правой руке (правая рука была замотана). Скорее всего, это был след от капельниц. Также он отправился в Минск, где также коротко присутствовал на церемонии Дня победы, но там выступал министр обороны Хренин, что было названо беспрецедентным (до этого он никогда не передавал право выступать никому из своего окружения)».

«Мы видим, что плохое состояние Лукашенко — это уже не слухи и он реально может находиться в крайне тяжелом состоянии. После возвращения из Москвы, он вообще исчез из информационного пространства. Где он и что с ним, пресс-служба диктатора не сообщает. Он может находиться на госпитализации, в состоянии комы. Это порождает много слухов. Одним словом. Диктатор может «двинуть кони» в любой момент», - предположил Тарас Березовец.

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог 9 мая на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Вчера, 13 мая, Лукашенко срочно доставили в специальную клинику в Дроздах. Диктатор уже пятый день не появляется на публике.

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