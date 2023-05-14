Доставка Лукашенко в больницу в Дроздах: вылетел специальный вертолет 14.05.2023, 8:59

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Зачем понадобилось поднимать борт над Минском?

Состояние диктатора Лукашенко, который уже пятый день не появляется на публике, могло серьезно ухудшиться.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера Лукашенко срочно доставили в клинику в Дроздах. Кортеж диктатора в сопровождении «стрелы» въехал на территорию «лечкомиссии» — медицинского центра управления делами Лукашенко в Ждановичах.

При этом минчане заметили не только кортеж Лукашенко, но и его вертолет. Вчера примерно около 14:00 он пролетел вдоль северо-востока столицы в южном направлении. А примерно около 18:00 возвращался назад, и его видели снова, передает «Еврорадио».

В течение часа после этого кортеж Лукашенко приехал в «лечкомиссию».

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог 9 мая на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Вчера, 13 мая, Лукашенко срочно доставили в специальную клинику в Дроздах. Диктатор уже пятый день не появляется на публике.

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