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Доставка Лукашенко в больницу в Дроздах: вылетел специальный вертолет

  • 14.05.2023, 8:59
  • 1,840
Доставка Лукашенко в больницу в Дроздах: вылетел специальный вертолет

Зачем понадобилось поднимать борт над Минском?

Состояние диктатора Лукашенко, который уже пятый день не появляется на публике, могло серьезно ухудшиться.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера Лукашенко срочно доставили в клинику в Дроздах. Кортеж диктатора в сопровождении «стрелы» въехал на территорию «лечкомиссии» — медицинского центра управления делами Лукашенко в Ждановичах.

При этом минчане заметили не только кортеж Лукашенко, но и его вертолет. Вчера примерно около 14:00 он пролетел вдоль северо-востока столицы в южном направлении. А примерно около 18:00 возвращался назад, и его видели снова, передает «Еврорадио».

В течение часа после этого кортеж Лукашенко приехал в «лечкомиссию».

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог 9 мая на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Вчера, 13 мая, Лукашенко срочно доставили в специальную клинику в Дроздах. Диктатор уже пятый день не появляется на публике.

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