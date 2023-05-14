«Начинается брожение, шепот в коридорах» 14 14.05.2023, 9:53

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Исчезновение больного Лукашенко становится уже критическим.

Лукашенко не видели уже пять дней. 9 мая диктатор появился с нездоровом видом на параде в Москве. С тех пор мероприятий с его участием не проводилось.

11 мая во Дворце Независимости должно было пройти совещание c участием Лукашенко по теме коррупции и арестов врачей в последние недели, но было отменено. Вчера кортеж Лукашенко в сопровождении вертолета срочно прибыл в специальную клинику в Дроздах.

Сайт udf поинтересовался у экспертов: какими могут быть политические последствия «исчезновения» Лукашенко?

«Начинается брожение. Шепот в коридорах. Как жить после. Кто вместо»

Политолог Анатолий Котов отметил в контексте поездки Лукашенко в Москву, что для него «очень важно было продемонстрировать верность своему сюзерену».

«Отсутствие Лукашенко было бы слишком очевидно на фоне приезда руководства азиатских стран бывшего СССР. Отказ не принимался. И одновременно не брался в расчет. Просто сняли бы с довольствия. А это означает конец режиму», – сказал Котов.

Почему при всей массе слухов о его тяжелом состоянии Лукашенко госпропаганда не покажет политика за работой?

«Думаю, потому что нечего точнее некого предъявить. Все видели, как он выглядел в Москве и Минске. Консервы, записанные ранее, были бы слишком большим контрастом по сравнению с тем, каким он был несколько дней назад. Пока более менее не поставят на ноги, вряд ли покажут, – считает Котов.

«Его исчезновение будет иметь достаточно серьезные последствия. Начинается брожение. Шепот в коридорах. Как жить после. Кто вместо. Оказывается, он не вечен, а кто отмажет? Кто разрулит все вопросы? И выясняется, что монолита внутри нет. Схватка бульдогов под ковром. Чем дольше будет пауза, тем серьезнее разговоры. Хотя пока все боятся говорить громко, потому что «а вдруг это проверка?». Появляется еще конспирология – а вдруг отравили или заразили. Кто мог это сделать – Кремль. Это пугает», – считает Котов.

«Показать Лукашенко в плохом состоянии – только усилить слухи»

Политический обозреватель, историк Александр Фридман отметил, что у Лукашенко после приглашения на парад в Москву не было выбора – лететь или не лететь.

«Для российских властей было очень важно присутствие на Красной площади 9 мая как можно большего числа постсоветских лидеров, т.к. речь Путина была выстроена вокруг России как правопреемнице Советского Союза, победившего фашизм. Единственный лидер, который мог приехать, но не приехал – Ильхам Алиев, который нашел отговорку в виде 100-летия со дня рождения отца. Лукашенко же был, пожалуй, самой легкой добычей для Кремля: в сравнении с остальными правителями постсоветских стран его степень зависимости – максимальная. Думаю, он был бы на параде в Москве вне зависимости от состояния здоровья – если бы мог хоть как-то стоять на ногах, то отвертеться от приглашения не смог бы», – считает Фридман.

Лукашенко уже три дня не видели на публике. Почему при всей массе слухов о его тяжелом состоянии госпропаганда не покажет политика за работой?

«Возможно, он действительно находится в таком состоянии, в котором показывать его не хотят. Показать его в плохом состоянии – только усилить слухи. Хотя, наверное, Лукашенко неприятно, что люди обсуждают состояние его здоровья. Причем это обсуждение вышло на новый уровень: уже обсуждают возможных преемников», – сказал Фридман.

«Чем больше Лукашенко будет отсутствовать, тем больше будет напряжение», – полагает Фридман.

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог 9 мая на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Вчера, 13 мая, Лукашенко срочно доставили в специальную клинику в Дроздах. Диктатор уже пятый день не появляется на публике.

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