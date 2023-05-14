Состояние Лукашенко ухудшилось: он не появился на церемонии в «день флага, герба и гимна» 7 14.05.2023, 10:53

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Вместо диктатора речь произносил премьер-министр Головченко.

Сегодня, 14 мая власти отмечают «день государственных флага, герба и гимна». В Минске прошел «торжественный ритуал», но Лукашенко вновь не появился на публике.

Для Лукашенко появление на этой церемонии было важно, ведь он не появляется на в публичном пространстве уже пятый день.

На его официальном сайте появилось поздравление с этим «праздником», но сам он на церемонии не появился. На ней выступил премьер-министр Роман Головченко и зачитал обращение от Лукашенко.

«Состояние Лукашенко ухудшилось. Он не смог присутствовать на ежегодной церемонии по случаю празднования «дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна

Республики Беларусь. Послание огласил Роман Головченко», — отметил политолог Дмитрий Болкунец.

О состоянии белорусского диктатора или даже о месте, где он сейчас находится, ничего не известно. С момента торжественных мероприятий на 9 мая в Москве и Минске Лукашенко не появлялся в публичном поле, никаких мероприятий с его личным участием не проводилось. При этом пресс-служба Лукашенко и чиновники молчат.

Известно лишь, что вчера вечером, 13 мая кортеж в сопровождении «Стрелы» приехал на территорию лечкомиссии — в Республиканский клинический медицинский центр управделами Лукашенко. Подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог, ведущих к ней, выставили силовиков.

«День государственных флага, герба и гимна» отмечается в этом году впервые. Изменения в указ «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» Лукашенко внес в апреле 2023 года.

Символично, что ровно 28 лет назад, 14 мая 1995 года в Беларуси с многочисленными нарушениями прошел «референдум», на котором вместо национальных символов — бело-красно-белого флага и герба «Погони» — была утверждена современная символика.

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог 9 мая на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Вчера, 13 мая, Лукашенко срочно доставили в специальную клинику в Дроздах. Диктатор уже пятый день не появляется на публике.

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