Человек с бесстыжими глазами

Человек с бесстыжими глазами4
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 14.05.2023, 14:18
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Даже в пресмыкательстве должны быть границы.
Никита Михалков выступил за закрытие Ельцин- Центра в Екатеринбурге.
Он заботится о детях, которые приходят в Ельцин-Центр и первое, что видят, «это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял».
Выступить «палачом», по мнению Никиты Сергеевича, должен т.н. «Культурный фронт», созданный осенью 2022 года.
Даже и в пресмыкательстве перед начальством могут быть границы. Никита Михалков мог бы обходить стороной тему Ельцин-Центра, учитывая, как сам славословил президента Ельцина в годы его власти (видео 1996 года), получал из его рук награды. Все это помнят.
В конце концов, существует Ельцин-Центр или нет, большого значения для того, что происходит в нашей стране, не имеет. Но Никита Михалков, словно нарочно, желает еще раз показать стране свои бесстыжие глаза.
Телеграм-канал «СерпомПо»