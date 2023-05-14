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Человек с бесстыжими глазами

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 14.05.2023, 14:18
  • 2,930
Человек с бесстыжими глазами

Даже в пресмыкательстве должны быть границы.

Никита Михалков выступил за закрытие Ельцин- Центра в Екатеринбурге.

Он заботится о детях, которые приходят в Ельцин-Центр и первое, что видят, «это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял».

Выступить «палачом», по мнению Никиты Сергеевича, должен т.н. «Культурный фронт», созданный осенью 2022 года.

Даже и в пресмыкательстве перед начальством могут быть границы. Никита Михалков мог бы обходить стороной тему Ельцин-Центра, учитывая, как сам славословил президента Ельцина в годы его власти (видео 1996 года), получал из его рук награды. Все это помнят.

В конце концов, существует Ельцин-Центр или нет, большого значения для того, что происходит в нашей стране, не имеет. Но Никита Михалков, словно нарочно, желает еще раз показать стране свои бесстыжие глаза.

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