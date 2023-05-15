Второй этап десакрализации Лукашенко 4 Валерий Карбалевич

15.05.2023, 7:36

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Валерий Карбалевич

Проблемы со здоровьем правителя при персоналистском режиме являются признаком его слабости.

Участие Лукашенко в праздновании Дня Победы в Москве оказалось очень драматическим. Прежде всего, по причине его состояния здоровья.

Так совпало, что кризис со здоровьем случился как раз во время праздника, считающегося священным в Беларуси и России. Поэтому вынужден был появиться на публике 9 мая. Потому что его полное отсутствие в этот день вызвало бы еще больше вопросов. А если бы он не поехал в Москву, но участвовал в торжествах в Минске, то это было бы расценено всеми, прежде всего, руководством России, как политический демарш. Поэтому, по большому счету, у него не было выбора.

Как бы то ни было, но эта поездка в Москву стала настоящим испытанием. Официальные источники накануне молчали о визите, сообщили в последний момент, когда он уже прилетел в столицу РФ. Причем сначала информация появилась в Telegram-канале российского агентства «РИА Новости».

Физическое состояние Лукашенко оказалось в центре внимания СМИ. На официальных беларусских ресурсах не показали, как он спускается по трапу. Его кортеж сопровождала машина «скорой помощи». Он — единственный из лидеров стран СНГ, кто не смог пройти три сотни метров от Красной площади к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Его привезли туда на одном из электромобилей, которые предназначались для ветеранов.

Наконец, уже во время торжеств в Минске Лукашенко впервые за время своего правления не смог выступить на площади Победы. Вместо него речь произнес министр обороны Виктор Хренин.

Попытка как-то скрыть состояние здоровья выглядит довольно топорно. БT оказалось не подготовлено к такому развитию событий и растерялось.

В общем, стремление сделать тему здоровья государственной тайной имеет только обратный эффект. Ведь слухи всегда будут преувеличивать истинные масштабы болезни. Здесь важно не столько фактическое самочувствие вождя, сколько восприятие этого факта обществом.

В любом случае эта тема становится сейчас главной политической проблемой Беларуси. Ее будут активно обсуждать не только в среде номенклатуры, политизированной общественности, но и среди простых людей. Людям старшего поколения эта ситуация немного напоминает времена «дорогого Леонида Ильича Брежнева».

Немаловажно и то, что на протяжении многих лет сам Лукашенко лепил образ «спортивного президента», который регулярно тренируется, выигрывает все соревнования (хоккей, лыжи и т. д.), колет дрова, косит траву. И как раз на этом фоне его нынешнее внешнее физическое состояние сильно контрастирует с ранее сформированным образом.

Проблемы со здоровьем правителя при персоналистском режиме являются признаком его слабости. Ведь вождь – главный стержень, несущая конструкция этого режима. Процесс десакрализации Лукашенко начался с 2020 года, когда он взял в руки автомат, чтобы защититься от протестующего народа. Сейчас мы видим ситуацию, когда вождь неуклюже прячет свои проблемы со здоровьем, а они все равно вылезают наружу на глазах у обывателя. И это можно считать продолжением процесса его десакрализации, запущенного три года назад.

Очень любопытный момент произошел на Площади Победы после возложения венков. Чтобы выступить с праздничной речью, к микрофону подошел не Лукашенко, а министр обороны Виктор ХренинБ/иЮ. Возникла деликатная ситуация. Что могли подумать высшие чиновники, да и весь народ, который смотрел на это зрелище по телевизору? Ведь обыватель привык, что в этот день в этом месте выступает самый главный начальник. И вдруг какой-то Хренин при стоящем рядом Лукашенко. Это что значит? Что у нас уже новый главный начальник? Или что нам предлагают преемника? И тут объявляют, что Хренин выступает «по поручению Лукашенко». Чтобы, не дай бог, не подумали чего-нибудь крамольного. И у «ябатек» сразу от сердца отлегло.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

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