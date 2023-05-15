И. о. командира «Азова»: ВСУ должны зайти в Беларусь 25 15.05.2023, 11:32

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Богдан Кротевич

Украинские войска поддержит 90 процентов белорусов.

Исполняющий обязанности командира бригады «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич описал возможный сценарий освобождения Беларуси.

Об этом он рассказал в интервью «Радио NV».

Украинский командир считает, что Украина не может чувствовать себя безопасной, пока на белорусской территории базируются российские войска и угроза с нее нависает на всю север страны.

«Если ты хочешь уничтожить противника, сначала уничтожь его союзников. У нас есть очень красивая страна как Беларусь», — говорил Кротевич.

Исполняющий обязанности командира бригады «Азов» считает, что белорусы будут в большинстве своем приветствовать освобождение от режима Лукашенко и помогать украинской армии.

«Если мы будем заходить вооруженными силами (не знаю, может, Польша нам в этом поможет), 90 процентов населения просто поддержит и украинские, и польские войска. А остальные или сбегут, или сложат оружие», — считает Кратевич.

«Потому что я по сей день считаю, что у нас фронт проходит по границе с Беларусью и Россией, а уже дальше идет по границе с оккупированными территориями», — рассказал он.

Майор Богдан Кротевич подчеркнул, что это его личное мнение.

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