Российские космонавты остались без скафандров 5 15.05.2023, 12:17

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иллюстративное фото

У них истек срок эксплуатации.

Срок эксплуатации скафандров российских космонавтов подошел к концу, однако новое снаряжение для выхода в открытый космос будет изготовлено не раньше 2024 года, пишут «Известия» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.

Космонавты используют две модели скафандров — «Орлан-МКС» № 4 и «Орлан-МКС» № 5. По словам собеседников издания, у № 4 срок годности уже истек, а у № 5 он приблизился к завершению. Обе модели скафандров предназначены для 20 выходов в открытый космос.

«На сегодняшний день № 4 использовался в 19 выходах и двух работах внутри разгерметизированного модуля "Поиск". У № 5 в зачете — 17, а также две аналогичные работы в разгерметизированном модуле», — пояснил один из источников, подчеркнув, что работы на «Поиске» уже проходили в просроченном скафандре № 4.

При этом, несмотря на количество выходов в космос, срок эксплуатации «Орлан-МКС» составляет пять лет. В скафандре № 4 первый выход был совершен Федором Юрчихиным 17 августа 2017 года, поэтому он уже девять месяцев является негодным. Модель № 5 впервые вывели за пределы корабля 15 августа 2018 года, в результате у него осталось всего несколько месяцев штатной эксплуатации.

«Срок хранения — это самый главный критерий для определения защитных свойств скафандра. Даже если не выходить в них в открытый космос, они все равно теряют свои характеристики», — объяснил источник в РКК «Энергия». Однако, по его словам, реальное состояние скафандров можно регулировать с помощью замены отдельных узлов и элементов.

«На данный момент в "Роскосмосе" как раз этим и занимаются, ремонтируя что есть», — добавил источник.

Техническая неисправность скафандра может привести к временному или постоянному запрету на работу в нем за пределами корабля, но даже если проблемы и возникнут, их будут решать за счет продления срока эксплуатации, говорит собеседник в одной из организаций «Роскосмоса».

«Во все, что делается для космоса, закладывается огромный запас прочности, следовательно, реальный срок службы выше прописанного в документах», — сказал источник.

В «Роскосмосе» заявили, что планируют произвести один скафандр в 2024 году и еще два — в 2025-м. «Они будут сделаны с применением отечественных материалов. Для продолжения эксплуатации двух "Орлан-МКС" созданы и доставляются на станцию запасные части», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Любая система формально имеет конкретный срок эксплуатации, но в реальности это «размытое» понятие, заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. «В качестве примера можно привести МКС — гарантийный срок эксплуатации станции давно истек, однако она продолжает функционировать», — отметил эксперт.

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