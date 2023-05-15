Эйсмонт показала Лукашенко с перебинтованной рукой 73 15.05.2023, 17:09

28,542

Больного диктатора привезли к военным.

Лукашенко якобы посетил командный пункт ВВС и войск ПВО, сообщает Telegram-канал, приближенный к пресс-секретарю узурпатора Наталье Эйсмонт. У диктатора перебинтована рука.

Отметим, Лукашенко последний раз появлялся на публике 9 мая.

Напомним, в интервью сайту Charter97.org врач-травматолог рассказал, что бинт на руке Лукашенко — не последствие травмы. Возможно, там находится катетер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».