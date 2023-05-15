Эйсмонт показала Лукашенко с перебинтованной рукой

Эйсмонт показала Лукашенко с перебинтованной рукой73
- 15.05.2023, 17:09
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Больного диктатора привезли к военным.
Лукашенко якобы посетил командный пункт ВВС и войск ПВО, сообщает Telegram-канал, приближенный к пресс-секретарю узурпатора Наталье Эйсмонт. У диктатора перебинтована рука.
Отметим, Лукашенко последний раз появлялся на публике 9 мая.
Напомним, в интервью сайту Charter97.org врач-травматолог рассказал, что бинт на руке Лукашенко — не последствие травмы. Возможно, там находится катетер.