Александр Сотник: Морда Лукашенко красная как советский флаг 4 15.05.2023, 18:24

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Журналист прокомментировал фото диктатора после шестидневного отсутствия.

Российский журналист Александр Сотник прокомментировал фото больного Алексндра Лукашенко.

«Пресс-служба бульбо-фюрера опубликовала его фото с утверждением, что Лукашенко «работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО». Фото дает понять, что тушка стоит вертикально, одета в лампасную форму, но левая крага перебинтована. И морда красная как советский флаг», - написал Сотник в telegram.

Как сообщал Charter97.org, сегодня, 15 мая, пресс-служба Лукашенко показала его фото с повязкой от венозного катетера. Сегодня диктатора показали с перебинтованной левой рукой. 9 мая узурпатора в Москве заметили с перебинтованной правой рукой.

рука Лукашенко 15 мая

рука Лукашенко 9 мая

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