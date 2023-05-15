Александр Сотник: Морда Лукашенко красная как советский флаг

Александр Сотник: Морда Лукашенко красная как советский флаг4
- 15.05.2023, 18:24
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Журналист прокомментировал фото диктатора после шестидневного отсутствия.
Российский журналист Александр Сотник прокомментировал фото больного Алексндра Лукашенко.
«Пресс-служба бульбо-фюрера опубликовала его фото с утверждением, что Лукашенко «работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО». Фото дает понять, что тушка стоит вертикально, одета в лампасную форму, но левая крага перебинтована. И морда красная как советский флаг», - написал Сотник в telegram.
Как сообщал Charter97.org, сегодня, 15 мая, пресс-служба Лукашенко показала его фото с повязкой от венозного катетера. Сегодня диктатора показали с перебинтованной левой рукой. 9 мая узурпатора в Москве заметили с перебинтованной правой рукой.