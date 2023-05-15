Экспонат для Музея восковых фигур: пропагандисты показали странное фото Лукашенко 49 15.05.2023, 18:51

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Что с диктатором?

Государственное пропагандистское издание БелТА опубликовало очень сильно отретушированное фото больного Лукашенко.

После шести дней отсутствия диктатор выглядит как восковая фигура.

Позже с официального сайта Лукашенко исчез кадр, который широко разошелся по Сети. Сейчас в галерее нет снимка, где «восковой» диктатор сидит за столом в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.

В соцсетях белорусы предполагают, что на снимке двойник Лукашенко. Доподлинно неизвестно, есть ли двойники у диктатора, однако неоднократно доводилось встречать типаж людей, похожих на Лукашенко. Об этом заявил «Главреду» лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

«Честно говоря, не знаю. Но одно могу сказать – я сам в Минске встречал людей-копий Лукашенко. Это такой типаж, который просто существует. Даже в оппозиции такой был – где-то в 90-х я немного даже обалдел, увидев его среди протестующих. Это был такой шок визуального восприятия. Так что не так и сложно их найти», - сказал Андрей Санников.

По его словам, возможно, двойники у Лукашенко все-таки есть, поскольку диктаторы склонны к паранойям.

«Наверное, они есть, ведь у диктаторов паранойя – один чемоданчик за собой таскает и двойников использует, второй – при любом случае заставляет врать. Почему к нему одни силовики ближе, чем другие? Потому что они говорят о заговорах и убеждают Лукашенко, что они предотвращают все опасности. Как сейчас Тертель – главный гэбист Беларуси. Но и он прокололся, потому что начал угрожать наказанием за слухи о смерти Лукашенко и сам запустил этот слух», - подчеркнул Андрей Санников.

Как сообщал Charter97.org, сегодня, 15 мая, пресс-служба Лукашенко показала его фото с повязкой от венозного катетера. Сегодня диктатора показали с перебинтованной левой рукой. 9 мая узурпатора в Москве заметили с перебинтованной правой рукой.

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