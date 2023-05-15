Лукашенко подтвердил информацию о четырех сбитых военных бортах в Брянской области13
- 15.05.2023, 19:08
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Официально российские власти подтвердили крушение только одного вертолета.
Лукашенко подтвердил информацию о четырех сбитых военных бортах в Брянской области. Официально российские власти подтвердили крушение только одного вертолета
«Трое суток после событий рядом с нами — я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены реагировать. С тех пор мы находимся в повышенной готовности, наши войска», — цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.
В субботу в Брянской области, по информации целого ряда СМИ и телеграм-каналов, разбились бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8. Губернатор Александр Богомаз подтвердил крушение только одного вертолета Ми-8.
Инцидент до сих пор никак не прокомментировало Минобороны РФ, а федеральные телеканалы полностью проигнорировали крушения воздушных судов.