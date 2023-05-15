закрыть
15 мая 2023, понедельник, 20:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко подтвердил информацию о четырех сбитых военных бортах в Брянской области

13
  • 15.05.2023, 19:08
  • 8,892
Лукашенко подтвердил информацию о четырех сбитых военных бортах в Брянской области

Официально российские власти подтвердили крушение только одного вертолета.

Лукашенко подтвердил информацию о четырех сбитых военных бортах в Брянской области. Официально российские власти подтвердили крушение только одного вертолета

«Трое суток после событий рядом с нами — я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены реагировать. С тех пор мы находимся в повышенной готовности, наши войска», — цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.

В субботу в Брянской области, по информации целого ряда СМИ и телеграм-каналов, разбились бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8. Губернатор Александр Богомаз подтвердил крушение только одного вертолета Ми-8.

Инцидент до сих пор никак не прокомментировало Минобороны РФ, а федеральные телеканалы полностью проигнорировали крушения воздушных судов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Брянский привет генералу Конашенкову
Брянский привет генералу Конашенкову Юрий Бутусов
Соучастники
Соучастники Ирина Халип
Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин
Промах кремлевского пула
Промах кремлевского пула Телеграм-канал «CYNIC»