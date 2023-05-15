Видеофакт: Лукашенко с трудом и одышкой пытается говорить

Видеофакт: Лукашенко с трудом и одышкой пытается говорить30
- 15.05.2023, 19:19
- 18,276
Диктатор совсем плох.
Появилось видео с Александром Лукашенко на совещании в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.
Узурпатор хрипит и говорит с трудом, вероятно, ему очень тяжело дышать.
Как сообщал Charter97.org, сегодня, 15 мая, пресс-служба Лукашенко показала его фото с повязкой от венозного катетера. Сегодня диктатора показали с перебинтованной левой рукой. 9 мая узурпатора в Москве заметили с перебинтованной правой рукой.