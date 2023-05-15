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Видеофакт: Лукашенко с трудом и одышкой пытается говорить

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  • 15.05.2023, 19:19
  • 18,276
Видеофакт: Лукашенко с трудом и одышкой пытается говорить

Диктатор совсем плох.

Появилось видео с Александром Лукашенко на совещании в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.

Узурпатор хрипит и говорит с трудом, вероятно, ему очень тяжело дышать.

Как сообщал Charter97.org, сегодня, 15 мая, пресс-служба Лукашенко показала его фото с повязкой от венозного катетера. Сегодня диктатора показали с перебинтованной левой рукой. 9 мая узурпатора в Москве заметили с перебинтованной правой рукой.

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