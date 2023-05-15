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«Из Музея мадам Тюссо пропала фигура Лукашенко»

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  • 15.05.2023, 22:00
  • 10,746
«Из Музея мадам Тюссо пропала фигура Лукашенко»

Появление диктатора на людях высмеяли в Сети.

Александр Лукашенко 15 мая впервые за почти неделю предстал перед камерами.

Сфотографировали его якобы в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. На фото видно, что с гримом и фотошопом имиджмейкеры переборщили, пытаясь показать, какой живой и здоровый диктатор. Однако на самом деле выглядел он болезненным, говорил мало и с трудом. Позже с официального сайта Лукашенко исчез кадр, который широко разошелся по Сети. Сейчас в галерее нет снимка, где «восковой» диктатор сидит за столом в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.

Сеть сразу же отреагировала мемами на появление Лукашенко на публике. Узурпатора сравнили с мумией и восковой фигурой.

Лучшие мемы собрал сайт Charter97.org:

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