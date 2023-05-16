В Киеве прогремели мощные взрывы

В Киеве прогремели мощные взрывы1
- 16.05.2023, 7:42
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Россия провела небывалую по плотности атаку на столицу Украины с применением ракет и дронов.
Рано утром во вторник, 16 мая, российские оккупанты устроили ракетную атаку на Киев. Это было уже восьмое воздушное нападение на столицу Украины с начала мая. Воздушная тревога объявлялась дважды - в 2:25 и 4:22 утра.
На этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа, сообщили в Киевской городской военной администрации.
«Она (ракетная атака, - ред.) была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени», - говорится в Telegram-сообщении КГВА.
По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено.
По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.
Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и нескольких единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован.
В остальных районах повреждения не существенны: обломки упали на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram:
в Шевченковском районе на территорию зоопарка упали обломки ракеты;
в Дарницком районе столицы в результате падения обломков ракеты повреждены два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала;
в Соломенском районе трое пострадавших;
в Оболонском районе, где упали обломки, пострадавших нет;
в лесопарковой зоне в Дарницком районе столицы зафиксировано падение обломков БПЛА, без возгорания.